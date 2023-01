Une situation de co-emploi reconnue entre une société mère et une filiale ayant totalement perdu son autonomie d’action

La Cour de cassation reconnaît dans un arrêt du 23 novembre 2022 l’existence d’une situation de co-emploi entre une société de transport et une filiale. Les juges retiennent que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituent son activité. Ils constatent que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s’est substituée à elle dans la gestion de son personnel et qu’elle assure également sa gestion financière et comptable.