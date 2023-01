POLYTECHNIQUE. Un arrêté fixe le nombre d’élèves à admettre à l’École polytechnique en 2023. ISAE. Un arrêté modifie l’arrêté du 25 novembre 2014 définissant les voies de recrutement par concours d’admission à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace. ENSTA BRETAGNE. Un arrêté fixe les conditions d’organisation et les modalités de déroulement des concours d’admission en qualité d’élèves ingénieurs des études et techniques d’armement et en qualité d’étudiants...