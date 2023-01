Crédits d’attributions de produits. Un arrêté du 6 janvier 2023 ouvre des crédits d’attributions de produits pour un montant de 120 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Crédits de fonds de concours. Un arrêté du 6 janvier 2023 porte ouverture de crédits de fonds de concours pour un montant de 5,005 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits...