Établissements d’enseignement agricole. Arrêté portant application dans les établissements publics relevant du ministre en charge de l’agriculture du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique. MENJ. Avis de vacances d’un emploi de sous-directeur à l’administration centrale du MENJ, du MESR et du ministère des sports et des jeux Olympiques...