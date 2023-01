Où en sont les grandes écoles de management en termes de mixité de genre dans leurs instances de gouvernance ? C’est la question que s’est posée AEF info, alors que la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011 impose aux grandes entreprises un minimum de 40 % de femmes dans leur CA. Pour le savoir, les instances de gouvernance des dix premières écoles du Sigem ont été passées au crible. Résultat : leurs CA (ou conseils de surveillance) comptent en moyenne 62,2 % d’hommes, soit légèrement plus que ce qui est attendu des grandes entreprises. Trois écoles sont même à 70 % d’hommes, tandis qu’aucune ne descend sous les 54 %. Dans les comités de direction, comités exécutifs ou directoires, la situation est beaucoup plus contrastée : l’EM Lyon et Skema sont ainsi très féminisées (40 % d’hommes), tandis que Neoma, GEM, l’Edhec (70 %) et surtout l’ESCP (85 %) sont franchement masculines.