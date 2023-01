"Tech Forward", le nouvel incubateur lancé par l’Edhec, Eurecom et l’IMT à Sophia Antipolis, qui entend "combiner l’excellence de trois institutions expertes dans les domaines du business et de la technologie" pour "aider les porteurs de projets innovants à passer à l’échelle supérieure pour relever les grands défis sociétaux", recrute jusqu’au 22 janvier 2023 sa première promotion de start-up, fait savoir l’Edhec le 9 janvier 2023. Elle mélangera "chercheurs, étudiants et diplômés des trois écoles partenaires" avec d’autres start-up "répondant aux critères de sélection".