Les agents publics se verront appliquer le report de l’âge légal de départ à la retraite à 63 ans et 3 mois dès 2027 et 64 ans à partir de 2030, y compris ceux en service actif. Mais les durées requises pour bénéficier du service actif restent inchangées. De plus, la portabilité du service actif est instituée et la clause d’achèvement de la carrière en catégorie active supprimée. La retraite progressive sera étendue aux fonctionnaires. Telles sont les principales annonces faites par le ministre de la Fonction publique ce 10 janvier 2023, lors de la présentation de la réforme des retraites.