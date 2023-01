À l’occasion de ses vœux aux acteurs de la Santé le 6 janvier 2023 depuis le centre hospitalier Sud Francilien à Évry (Essonne), Emmanuel Macron a mentionné la formation des paramédicaux. Si 20 % de places dans les Ifsi ont été créées en 3 ans, le Président estime qu’il faut aller "encore plus loin pour former davantage" d’étudiants en soins infirmiers. Au cours du premier trimestre 2023, un cycle d’échanges avec les régions devra aboutir à créer plus de places. Néanmoins, selon lui, l’un des problèmes est que 30 % des élèves arrêtent en cours de formation et environ 10 à 15 % échouent à la fin de ces formations. C’est pourquoi le gouvernement souhaite "améliorer le système Parcoursup qui n’est pas optimal, et qui ne permet pas aujourd’hui de bien mesurer la motivation". L’organisation et le fonctionnement des études seront aussi revus. Ce chantier sera "finalisé d’ici l’été".