Si 87 % des lycéens déclarent avoir confiance en eux, seulement 46 % des lycéennes sont dans ce cas, selon une enquête réalisée en novembre 2022 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 000 élèves du second cycle du second degré, par l’Ifop pour Delta Business School. En outre, "50 % de ceux issus des catégories aisées déclarent une forte confiance en eux, contre 11 % des catégories modestes". Aussi, "81 % des lycéens avec des parents cadres sont certains de vouloir poursuivre après le bac, contre 68 % dont les parents sont des employés". En revanche, la notion "d’ambition, longtemps présentée comme masculine, apparaît quant à elle comme de moins en moins genrée", note l’étude. Elle révèle aussi que "les notions de pouvoir, d’admiration et d’argent n’arrivent pas en tête des préoccupations" des lycéens, qui souhaitent davantage "faire un travail qui leur plaît, qui a du sens".