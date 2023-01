"Quelles politiques pour favoriser l’évolution de la société vers la sobriété ?", s’est interrogé le Cese dans un avis préparé par la commission de l’environnement présenté mercredi 11 janvier 2023. Le rapporteur Albert Ritzenhaler (CFDT) y présente plusieurs pistes, intégrant les résultats d’un atelier citoyen, parmi lesquelles "la mise en place d’un dispositif pérenne de participation des habitants et des acteurs locaux", "l’inscription de la sobriété au cœur de la planification écologique locale" et "l’information de tous sur les restrictions et les alternatives".