Le gouvernement annonce, lundi 9 janvier 2023, l’ouverture, dans le cadre de la stratégie nationale d’accélération sur la 5G et les réseaux du futur, d’un nouvel appel à projets pour soutenir les solutions souveraines innovantes pour les réseaux de télécommunications 5G et 6G. Ouvert jusqu’au 28 février 2024, il financera le lancement de travaux de R&D, "le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité" ou encore "l’amélioration de l’impact environnemental des réseaux télécoms", indique Bercy.