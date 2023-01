"La direction des réseaux de surface de la RATP a signé un accord majoritaire avec FO et l’Unsa modifiant l’organisation et le temps de travail des conducteurs de bus et de tramway", annonce le groupe de transport public le 6 janvier 2023. Le texte aboutit à une "augmentation du temps de travail des conducteurs de 120 heures en moyenne par an" et à l’augmentation de l’amplitude journalière jusqu’à 13 heures. En contrepartie, les conducteurs de bus et tramway présents au 1er janvier 2023 bénéficient d’une augmentation de salaire et d’une revalorisation de la prime de qualification-pénibilité.