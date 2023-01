CPER 2015-2020 en Picardie : 51,5 M€ pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation

L'État, la région Picardie et les départements de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise prévoient de consacrer 51,5 M€ à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans le cadre du prochain CPER , signé le 30 juillet 2015 en présence du Premier ministre, Manuel Valls. Ce montant est trois fois moins élevé que le montant contractualisé dans le cadre du CPER 2007-2013 pour les mêmes thématiques (161 M€). La majeure partie de ces crédits sera utilisée pour des travaux immobiliers - l’État et la région engageant chacun 19,40 M€ et les conseils départementaux 3 M€. Près de 7 M€ seront dédiés à la recherche et aux équipements scientifiques et 2,5 M€ au transfert de technologies. Enfin, 10 M€ seront débloqués dans le cadre du "partenariat régional d’innovation" engagé avec la région Nord-Pas-de-Calais pour soutenir le tissu de PME (lire sur AEF).