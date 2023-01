Déforestation, baisse de l’utilisation des pesticides, agriculture régénérative… depuis quelques années, les acteurs de l’agroalimentaire multiplient leur communication autour de la protection de la biodiversité. Un discours qui cache pourtant de très grandes disparités. Si certains sujets, comme la déforestation, font l’objet de stratégies de plus en plus solides, d’autres comme l’agriculture régénératrice reposent sur des définitions aux contours flous qui font peser un risque de "regenerative washing" sur les acteurs. Face à cette situation, l’agroalimentaire est l’un des secteurs économiques les plus directement visés par le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal adopté en décembre dernier. Deux cibles — la septième relative à la réduction des pollutions et la quinzième concernant l’impact et les dépendances des entreprises — le concernent.