Les porteurs de projet d’habitat inclusif doivent finaliser pour février-mars 2023 leur premier rapport annuel d’exécution pour la CNSA, qui permettra de vérifier l’usage fait de la nouvelle aide à la vie partagée. Ils voient dans ce mode de financement un progrès tout en peinant à comprendre comment les départements évaluent les dossiers. Un soutien maximal (10 000 € par personne et par an) garantit la création d’un poste d’animateur mais peu de projets l’obtiennent. Certains CD veulent, en plus, imposer le respect de normes incendie ERP à ces logements, rajoutant coûts et contraintes.