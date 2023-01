Le Cneser s’est prononcé, le 10 janvier 2023, contre un projet d’arrêté portant sur l’attribution du grade de licence à des bachelors d’écoles de management et d’ingénieurs pour la rentrée 2023. Il s’agit de la troisième campagne d’évaluation pour ces formations post-bac. Au total, 37 dossiers ont été évalués par la CTI et la CEFDG, selon une note de présentation : la première a rendu 19 avis favorables et 7 avis défavorables ; la seconde a émis 6 avis favorables et 2 avis défavorables. Les deux commissions ont également évalué ensemble le bachelor proposé par CentraleSupélec et l’Essec.