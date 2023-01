Où en est le paquet "Fit for 55" ? C’est à cette question que répond le responsable du programme énergie et climat du bureau européen du WWF, Romain Laugier, dans une interview accordée à AEF info début janvier 2023. Après un gros travail mené par la présidence tchèque du Conseil de l’UE pour conclure les négociations en trilogue sur le volet climat du paquet, la présidence suédoise tentera de conclure sur les deux principaux textes du volet énergie que sont la directive énergies renouvelables et la directive efficacité énergétique lors du premier semestre 2023. Romain Laugier fit part de son "inquiétude" face à la nouvelle majorité au pouvoir en Suède, appuyée par l’extrême-droite. Elle pourrait en effet peser pour défendre son modèle de gestion productiviste des forêts lors de la négociation sur le règlement relatif à la restauration de la nature.