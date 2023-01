Pourquoi de plus en plus d’individus sont-ils touchés par l’épuisement professionnel et comment ce syndrome se manifeste-t-il ? Comment ces personnes ont-elles choisi leur voie professionnelle et pourquoi en sont-elles arrivées là ? Disponible pendant toute l’année 2023 sur la plateforme de diffusion d’Arte, le documentaire "Le fabuleux monde de l’entreprise" donne la parole à des salariés victimes de burn-out. À leurs côtés, anthropologues et psychologues analysent les transformations du monde du travail et leurs conséquences sur l’individu.