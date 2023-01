Le HCERES rend public la composition du comité d’experts chargé de l’évaluation du CNRS, lundi 9 janvier 2023. Les grandes étapes du calendrier de l’évaluation sont les suivantes : "préparation par le CNRS de son dossier d’auto-évaluation entre mars 2022 et janvier 2023, sur la base de la feuille de route de l’évaluation du CNRS", "travaux préparatoires du comité d’évaluation entre janvier et avril 2023", "visite du comité d’évaluation au CNRS entre le 9 et le 12 mai 2023" et "publication du rapport d’évaluation à l’automne 2023". Martin Vetterli, président de l’EPFL, préside le comité (lire sur AEF info).