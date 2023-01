Le Conseil d’État confirme le 6 janvier 2022 le blâme du ministre, la sanction la plus sévère du premier groupe, infligé à un lieutenant de gendarmerie commandant un peloton motorisé, pour avoir tenu des propos inappropriés et dégradants à l’égard de subordonnées. Cette sanction est justifiée eu égard aux responsabilités du gendarme, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, jugent les hauts magistrats.