Open badges : la Comue Léonard de Vinci propose un réseau à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

L’université confédérale Léonard de Vinci lance un réseau régional d’open badges, avec l’ambition de mutualiser les pratiques autour de l’endossement de ces images numériques, qui enregistrent expériences, compétences ou savoirs non reconnus par un diplôme ou une certification formelle. Ce réseau BOAT (badges ouverts à tous), officialisé le 13 février 2019 par la Comue et ses partenaires (rectorat de Poitiers, réseau Canopé, IH2EF ), s’adresse à tous les acteurs de Nouvelle-Aquitaine ayant pour "mission de former, de reconnaître et de valoriser les compétences, d’accompagner les projets, d’accueillir des publics pour mener des échanges de savoirs". Outre les établissements de formation, peuvent donc aussi être concernés : musées et centres de science, associations, agglomérations, milieu socio-économique, société civile, etc.