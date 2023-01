Au sein du CNR logement, le groupe de travail dédié au "pouvoir d’habiter" abordera trois grandes thématiques lors de ses rencontres organisées en janvier et février 2023, indique Cédric Van Styvendael, coprésident de ce GT. Après le financement et la gouvernance de la politique du logement le 4 janvier, il sera question du prix et de la qualité du logement lors de la rencontre de la semaine prochaine, puis des parcours résidentiels et du droit au logement. Ces échanges, ainsi qu’une quinzaine d’auditions, devraient permettre de déboucher sur dix propositions au printemps.