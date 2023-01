Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 9 au 13 janvier 2023 :L’équilibre vie professionnelle-vie privée bénéficie aux salariés, mais aussi aux entreprises et à l’économie ;La rémunération et l’équilibre des temps, principaux facteurs d’attractivité d’une entreprise ;Allianz et Offishall lance une assurance dédiée aux risques du travail à distance ;Résultats des opérations d’actionnariat salarié d’Engie, Veolia et Suez ;Les collaborateurs de Renault Trucks se mobilisent pour leurs salaires ;Attika Renck, nouvelle DRH de Qobuz.