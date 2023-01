Au-delà de réactions plutôt louangeuses, à rechercher du côté des fédérations d’établissements (FHF et FHP), et de critiques virulentes, quasi unanimes du côté des syndicats de médecins libéraux, les analyses fouillées du discours présidentiel sont encore peu nombreuses trois jours après son discours des vœux (lire sur AEF info). Le CH-FO, syndicat de cadres hospitaliers, tranche sur ce point en se livrant à un décryptage d’un discours "manquant d’un cap clair et mobilisateur pour reconstruire un service public fort".