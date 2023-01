Plus que quelques heures avant l’annonce, par Élisabeth Borne, de la réforme des retraites telle que l’envisage l’exécutif. La Première ministre doit s’exprimer ce mardi 10 janvier 2023 en fin d’après-midi pour présenter les contours du projet de loi du gouvernement. Le texte sera débattu au Parlement début février pour une entrée en vigueur envisagée dès l’été prochain. Voici les attendus et les inconnus d’une réforme emblématique du second quinquennat d’Emmanuel Macron, mais très contestée par les syndicats et l’opposition de gauche.