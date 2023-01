William Martinet, député LFI-Nupes des Yvelines, a été désigné président du groupe d’études "logement et écoconstruction" à l’Assemblée nationale, déclare-t-il à AEF info ce lundi 9 janvier 2023. Pour mémoire, les groupes d’études thématiques avaient été annoncés par le bureau de l’Assemblée nationale le 7 décembre et attribués aux différents groupes politiques représentés dans l’hémicycle. La France insoumise avait obtenu, dans ce cadre, la présidence du groupe dédié aux questions de logement et de construction.