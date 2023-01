Le BRGM annonce, début janvier 2023, se doter d’une politique formalisée en faveur de la science ouverte, une démarche qu’elle souhaite "au cœur de sa stratégie scientifique". Cet effort doit figurer au prochain contrat d’objectif, de moyens et de performance 2023-2027. Le BRGM vise un objectif de 100 % de sa production scientifique en accès ouvert, avec des investissements sur la gestion et la pérennisation des données et en particulier la traçabilité des données brutes. Un chantier est ouvert autour des APC pour centraliser leur gestion dans une logique "au cas par cas" pour le modèle "gold".