Des financements publics "limités" et des dépenses néfastes plus de quatre fois supérieures à celles bénéfiques : l’IGF et l’IGEDD font le point, dans un rapport rendu public le 6 janvier 2023, sur les besoins de financement de la biodiversité. D’ici à la fin du quinquennat, en 2027, ces derniers s’élèveront à 465 M€ annuels nets voire 890 M€ bruts, "soit +39 %" par rapport aux 2,3 Md€ dépensés en 2021. Pour les financer, les auteurs du rapport préconisent des "crédits nouveaux", la réorientation de dépenses néfastes et la mobilisation de financements privés, pour l’heure "marginaux".