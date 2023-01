Vendredi 6 janvier s’est réuni pour la première fois le comité de pilotage d’une étude sur le potentiel économique de l’adaptation des logements au vieillissement de la population, coordonnée par France Silver Eco et la filière silver économie. Parmi ses financeurs figurent la FFB et la Capeb. "Telle qu’elle est pensée aujourd’hui, MaPrimeAdapt cible seulement les ménages modestes et très modestes. Nombre de professionnels du bâtiment s’interrogent donc sur l’intérêt de ce marché", explique Mathieu Alapetite, DG de France Silver Eco, à AEF info. Un couplage de MPA à MaPrimeRénov sera étudié.