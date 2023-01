Système de santé : le Cnom et treize syndicats de médecins libéraux et hospitaliers mettent en garde le gouvernement

Au soir de la manifestation de médecins libéraux du 5 janvier 2023 (lire sur AEF info) et à la veille de la prise de parole du chef de l’État lors des vœux aux acteurs de santé, le Cnom et treize syndicats s’expriment dans un communiqué commun. Ils font le constat de "l’extrême vulnérabilité" du système de santé, se disent "inquiets pour les patients" et "s’opposent à une médecine à deux vitesses". Ils défendent la place du médecin, "seul à avoir une longue formation professionnalisante qui permette le diagnostic médical et la décision thérapeutiques" et son rôle dans la prise en charge coordonnée du patient. "Les décisions politiques prochaines devront respecter ces principes", affirment-ils en conclusion d’un court communiqué.