Après le pic de la crise sanitaire, le recours à l’activité partielle reste plus élevé que ce qu’il était auparavant. Ainsi, en juillet dernier, il y a eu 2,1 millions d’heures chômées par 65 000 salariés, soit 1,3 fois plus d’heures par 1,7 fois plus de salariés qu’avant la crise sanitaire, observe l’Unédic dans une note publiée début janvier 2023. "Dans un environnement économique incertain, alors que se profile un ralentissement de la croissance en 2023, la pertinence des dispositifs d’activité partielle pourrait de nouveau être éprouvée", avance le régime.