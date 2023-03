En Creuse, la commune d’Ajain a inauguré le 25 février 2023 un centre médical fonctionnant en temps partagé : chaque semaine, un nouveau généraliste, membre du collectif Médecins solidaires et salarié par lui, assure les consultations. Un moyen de contrer les déserts médicaux, en faisant appel à des praticiens venus de toute la France. ARS, région Nouvelle-Aquitaine, CPAM et conseil de l’ordre appuient ce projet, né dans la tête d’un jeune médecin, le Dr Jardel. En quatre mois d’existence, ce centre a assuré 1 500 consultations et 500 patients l’ont choisi comme médecin traitant.