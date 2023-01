Le travail engagé pour la décarbonation de la fabrique de la ville - l’un des secteurs, avec le bâtiment, les transports ou encore l’agriculture, les plus émetteurs de gaz à effet de serre -, est en train d’aboutir à une série de propositions, confie Anne Fraisse, vendredi 6 janvier 2023, à AEF info. Directrice générale d’Urbain des bois, filiale d’Icade, et membre actif du RNA, Anne Fraisse est chargée depuis le printemps 2022 de copiloter la feuille de route de décarbonation de la filière de l’aménagement. Celle-ci doit alimenter la Stratégie française sur l’énergie et le climat qui doit permettre d’atteindre une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030. L’arbitrage du ministère de la Transition écologique sur les "leviers de décarbonation" proposés par le secteur est attendu dans les prochaines semaines.