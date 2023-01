Nomination. Yves Boero, administrateur général de l’État, est nommé chef de service, adjoint au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à compter du 9 janvier 2023, pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois (lire sur AEF info). Personnels. Arrêté fixant au titre de l’année 2023 le nombre de postes offerts aux concours de recrutement des personnels...