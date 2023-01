"Améliorer la réussite des étudiants", "renforcer l’impact de la recherche et de l’écosystème d’innovation au profit du développement économique durable du territoire", "renforcer le rayonnement international de l’ESR et attirer les talents", "favoriser le dialogue science-société et lutter contre la désinformation" et "soutenir et animer une stratégie territoriale concertée" : telles sont les priorités du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, adopté en région Paca le 16 décembre 2022.