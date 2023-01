Pour "renforcer l’attractivité étudiante" et "inverser la tendance démographique" vieillissante du département des Alpes-Maritimes, un rapport de l’Institut Montaigne intitulé "Territoire azuréen : ambitions 2040" paru en novembre 2022, préconise de "faire du renforcement des relations internationales un axe stratégique du développement de l’enseignement supérieur" et d' "expérimenter un dispositif d’accueil clé en main pour les étudiants et doctoraux internationaux". Il propose aussi d’octroyer un "forfait culture territorialisé" et de développer la "colocation intergénérationnelle".