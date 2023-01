À la tête de l’académie de Nice depuis six mois, la rectrice Natacha Chicot a inscrit l’égalité des chances et la promotion de la mixité en tête de ses priorités. Un travail sur les IPS, les taux de boursiers et un "indice d’éloignement" des services public a permis d’identifier 19 collèges, désormais constitués avec leurs écoles en "réseaux d’égalité des chances et des territoires", qui complètent les réseaux d’éducation prioritaire. "Chaque réseau sera invité à identifier ses priorités et bénéficiera d’un accompagnement prioritaire de la part de l’académie" sur quatre ans, explique la rectrice, dans un entretien avec AEF info réalisé jeudi 5 janvier 2023. Elle revient aussi sur "l’ambition" contenue dans les mesures prévues pour la 6e à la rentrée 2023 et dresse un premier bilan du CNR éducation : "Nous avons dit aux établissements : 'prenez les clés du camion, on vous les donne !""