ADMINISTRATION CENTRALE. Marie-Caroline Beer, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re classe, est nommée experte de haut niveau (groupe II) au service de la défense et de sécurité, auprès du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à compter du 9 janvier 2023, pour une durée de trois ans...