INSERTION PROFESSIONNELLE HANDICAP. Un arrêté du 4 janvier 2023 autorise le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées "à déroger à la limite de 5 % des crédits de paiement, hors titre 2, ouverts sur le programme 157 pour les dépenses liées à la convention pluriannuelle de mandat entre le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et de la Santé et l’Agence de services et de paiement 2023-2025 pour la mise en œuvre...