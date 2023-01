Une note, coordonnée par Pierre Boulet, président de l’association VP-Num, a été diffusée le 6 janvier 2023 au sein de France Universités pour apporter des recommandations face aux risques de cyberattaques. En plus de rappeler le cadre réglementaire, qui comprend la nomination d’un interlocuteur privilégié auprès de l’Anssi et du MESR, la note recommande d’établir un "réseau de correspondants cybersécurité dans toutes les composantes de l’établissement. Il est aussi conseillé de "prévoir 10 % des budgets informatiques dans les outillages, mesures et personnels dédiés à la sécurité".