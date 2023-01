"Le travail n’est pas terminé", a constaté la secrétaire d’État à l’écologie Bérangère Couillard, en concluant le troisième et dernier Conseil national de la refondation dédié à la biodiversité, vendredi 6 janvier 2023. La secrétaire d’État à l’Écologie annonce en effet que d’ici au printemps 2023, "environ 60 débats" vont avoir lieu de manière "décentralisée". Ils visent à poursuivre en région les travaux des CNR climat, biodiversité, logement et transports. Une "feuille de route" en outre sera rédigée en avril-mai, destinée à reprendre l’essentiel des débats et propositions émises, laquelle aura pour but "d’informer" la planification écologique dont la Première ministre Élisabeth Borne a la charge. Des "conclusions" seront par ailleurs présentées aux parties prenantes des CNR climat et biodiversité "en mai", poursuit l’ancienne députée de Gironde.