Les élèves des voies professionnelle et technologique se caractérisent souvent par des "parcours de petits pas", avec des jeunes "qui saisissent des opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent" mais en disposant de ressources "faibles". C'est l’une des conclusions portées par Pierre-Yves Bernard, maître de conférences en sciences de l’éducation au Centre de recherche en éducation de Nantes, à l'issue des deux débats consacrés aux voies professionnelles et technologiques, dans le cadre des Rendez-vous de l’éducation du Salon Postbac du 6 janvier 2023, organisés par AEF info.