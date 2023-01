Voici une sélection d’actualités en RSE pour la semaine du 9 janvier 2023 :les solutions d’Engie pour décarboner les entreprises ;le gouvernement donne 15 jours aux acteurs de la restauration pour se conformer à la loi Agec ;Time for the Planet franchit le seuil de 100 000 actionnaires ;The Absolut company sur la voie de la neutralité carbone d’ici à 2030 ;les objectifs de décarbonation de Sodiaal validés par le SBTI ;Axa Climate se penche sur les enjeux RH de la transition avec différents partenaires ;Greenpeace dénonce l’utilisation des jets privés pour se rendre à Davos ;…