L'activité des salariés a été plus souvent modifiée par l'introduction de normes environnementales dans les entreprises les plus engagées en matière de formation professionnelle, révèle une étude (Bref) du Cereq dédiée à l'effet des normes environnementales sur le travail et les formations (1). Un engagement qui fait écho à un "contexte organisationnel déjà outillé en matière de gestion des compétences et de réflexion autour des pratiques de travail", selon les chercheurs.