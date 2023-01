Le numérique, dont "la place prépondérante dans nos vies n’a de sens que s’il est au service de nos sociétés", doit, en matière d’agriculture et d’élevage, "nous permettre de mieux produire et mieux nous nourrir". Telle est l’ambition, résumée par la ministre de l’ESR Sylvie Retailleau, du PEPR "Agroécologie et numérique", lancé vendredi 6 janvier 2023 par les ministères en charge de la Recherche, de l’Agriculture, de la Transition Numérique et par le SGPI, en charge de France 2030. Copiloté par Inrae et Inria, il est doté de 65 M€ sur huit ans.