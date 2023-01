Partage de la valeur : l’association Fondact n’est pas favorable au terme "dividende salarié"

L’association Fondact , qui promeut l’épargne salariale, estime, dans une position du 20 octobre 2022, rendue publique le 24 novembre, que le terme "dividende salarié" "prête à confusion". En effet, "le dividende est la rémunération du capital, c’est-à-dire une rétribution payée à une personne ayant des actions d’une entreprise". L’association préfère le terme, "plus large, de 'partage de la valeur', qui s’applique aux entreprises ayant mis en place des dispositifs d’épargne salariale" et "nécessite d’avoir développé un dialogue entre employeurs et salariés afin d’obtenir un accord mutuel, qui peut ou non prévoir de l’actionnariat salarié". L’idée de conditionner la distribution de dividende aux actionnaires au paiement du "dividende salarié" "nous paraît aller à l’encontre de la liberté de choix du dispositif de partage de la valeur par l’entreprise", ajoute Fondact.