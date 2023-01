Depuis le centre hospitalier Sud Francilien à Évry (Essonne), où il prononçait ses vœux aux acteurs de santé ce 6 janvier 2023, Emmanuel Macron a indiqué comment il allait "essayer de bâtir des solutions de court et de long terme" pour sortir de la crise "multifactorielle" du système de santé. Dans un discours d’une heure, le chef de l’État a tracé les axes d’un chantier qui ne passe "pas simplement par plus de moyens". "Tout ce que je viens de dire là, on mettra une décennie à le changer en profondeur", prévient-il après avoir jugé que le diagnostic posé de septembre 2018 était juste.