Avec près d’un tiers des voix obtenues lors des élections professionnelles de décembre 2022, la CGT progresse et obtient six des quinze sièges attribués aux syndicats dans le nouveau comité social territorial du conseil régional Centre-Val de Loire. La CFDT conserve sa deuxième place (20 % des voix), devant l’Unsa (16 %) et la CFE-CGC (13 %). FO, qui perd un siège au CST, est quasiment rejointe par la FSU, avec un peu moins de 10 %. La participation des 3 300 agents de la collectivité suit la tendance nationale, avec une baisse de cinq points par rapport à 2018, pour atteindre 44 % (lire sur AEF info). Le scrutin se déroulait par voie électronique, comme c’était déjà le cas en 2014 et 2018.