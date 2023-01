Les écoles d’ingénieurs sous tutelle du MESR totalisent 336 M€ de fonds de roulement en 2021. C’est 5 % de plus que le niveau de 2017. Rapporté aux dépenses de fonctionnement, le niveau moyen de fonds de roulement des écoles d’ingénieurs est nettement plus important que celui des universités : 124 jours en moyenne en 2021, contre 73 jours pour les universités. L’investissement cumulé y est cependant plus dynamique que les fonds de roulement sur la période 2017-2021 (+49 % contre +5 %).