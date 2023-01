Deux décisions datées du 14 novembre 2022 et publiées au bulletin officiel du MTECT du 5 décembre 2023 infligent des sanctions pécuniaires à la coopérative HLM Gennevilliers habitat et à l'OPH de la Communauté urbaine du Mans, sur propositions du comité de contrôle et des suites de l'Ancols. La première est condamnée à verser un total de 530 000 euros pour cause d'abattement sur les quittances de ménages éligibles au surloyer. La seconde doit verser la somme de 24 000 euros pour la récupération indue de certaines charges locatives.